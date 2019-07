Bernardi content d’être de retour sur le goudron en ERC

Florian Bernardi est de retour sur sa surface favorite qu'est l'asphalte, une seconde victoire cette saison en ERC3 étant son objectif numéro un au Rally di Roma Capitale.

Après avoir remporté sa classe au Rally Islas Canarias, Bernardi a affronté l'effrayante perspective de faire ses grands débuts sur terre lors du rapide 76e Rallye PZM de Pologne le mois dernier.

Mais après avoir fait mentir les attentes avec une arrivée dans le top 10 au volant de sa Renault Clio R3T, Bernardi et son copilote Victor Bellotto se préparent à une nouvelle bonne performance sur goudron pour leur retour au Rally di Roma Capitale du 19 au 21 juillet.

“L'année dernière, on a participé à ce rallye et on se battait pour la victoire”, dit Bernardi, seul pilote français engagé sur le rendez-vous italien. “Grâce à cette expérience, on sait qu'on a les cartes en main pour jouer la victoire cette année encore.”

Bernardi effectue des essais aujourd'hui (mardi) en Italie avec le soutien de son équipe, FA Compétition, et de R.Tec France.

