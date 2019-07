Bernardi revient fort en ERC

Florian Bernardi a retrouvé le podium de l'ERC3 au Rally di Roma Capitale le mois dernier, surmontant une crevaison au début pour finir troisième de la catégorie.

Seul Français du plateau, Bernardi s'est mis en mode “full attack” pour rattraper le temps perdu avec sa Renault Clio R3T, signant 11 meilleurs temps en spéciale dans cette division ERC3 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

“On a attaqué très dur, on savait que c'était la seule façon d'inscrire des points essentiels”, a dit Bernardi. “Les spéciales convenaient à notre Clio et je me suis senti particulièrement à l'aise sur ces routes avec notre set-up et les pneus Michelin. L'équipe FA Compétition et T.Tec Suspensions ont fait un boulot génial.”

Bernardi poursuivra sa quête du titre ERC3 au Barum Czech Rally Zlín, du 16 au 18 août, avec son copilote Victor Bellotto.

