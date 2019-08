Florian Bernardi reste déterminé à remporter la catégorie ERC3 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes cette année, et veut pour cela retrouver le podium à l'occasion de ses débuts au Barum Czech Rally Zlín.

Le double vainqueur en ERC3 espère décrocher le titre pour sa seconde année dans la catégorie au volant d'une Renault Clio R3T préparée chez FA Compétition.

Malgré son inexpérience de l'asphalte tchèque au niveau de grip réduit, Bernardi garde les yeux fixés sur la plus haute marche du podium ERC3.

“Depuis le début de la saison, notre but a été de gagner le titre FIA ERC3. Pour atteindre ce but, on doit viser la victoire en République tchèque”, dit-il.

“La compétition est toujours particulièrement féroce entre les pilotes locaux et nos adversaires traditionnels. On va aussi se battre face à Jean-Baptiste Franceschi et Yohan Rossel, avec qui on a partagé le podium au Rally Islas Canarias en début de saison.”

“Si on pouvait obtenir le même résultat qu'en Espagne (où Bernardi avait gagné, Franceschi avait pris la deuxième place et Rossel la troisième), je signerais de suite !”

The post Bernardi veut rejouer les Canaries pour ses débuts en ERC à Zlin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.