Bernardi vise les places d’honneur sur le gravier en ERC3

Florian Bernardi aura les points en ERC3 en ligne de mire avant le Rallye de Chypre cette semaine, pour sa seconde sortie sur des routes de terre.

Le Français, sur Renault, est toujours en quête d'un titre de champion d'Europe des rallyes de la FIA aux côtés de son copilote et compatriote Victor Bellotto.



"Depuis le début de la saison, notre objectif est de marquer des points dans chacune de nos courses", a déclaré Bernardi, qui a remporté l'ERC3 lors du Rally Islas Canarias en mai. "Pour l'instant, c'est fait. Chypre sera ma deuxième épreuve sur gravier après la Pologne, donc l'objectif sera de terminer ce rallye en toute sécurité."



En plus de copiloter Bernardi, Bellotto a supervisé les dispositions logistiques pour que la Clio R3T de l'équipe FA Compétition puisse passer de la France à Chypre à temps. Deux membres de l'équipe ont quitté la base d'Abbeville le 16 septembre et ne reviendront que le 7 octobre.



Photos : Erik Agostinelli/Florian Bernardi Rally Team

