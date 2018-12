Bien joué le boss : Houšť septième avec Lukyanuk à Prague

Alexey Lukyanuk joined forces with none other than his team boss Miroslav Houšť for the Tipcars Pražský Rallysprint in the Czech Republic capital Prague yesterday (1 December).

Bien qu'ayant été forcés d'affronter les conditions difficiles avec des pneus standard montés sur leur Ford Fiesta R5 de Rufa Sport, Lukyanuk et Houšť ont signé une poignée de chronos dans le top 3 sur la route de la septième place au général.

“Merci à mon copilote Miro, il a lu les notes en Russie et en République tchèque”, a dit Lukyanuk, vainqueur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018*.

Martin Koči, qui courait cette saison en Championnat FIA ERC Junior Under 28, a remporté l'épreuve.

*En attente de confirmation des résultats par la FIA

Photo : Facebook.com/lukyanuk

