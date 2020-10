Les maîtres de la pluie russes Alexey Lukyanuk et Dmitry Eremeev ont remporté le Rallye de fafe Montelongo, comptant pour le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, à l’issue d’une lutte haletante puisque les trois premiers équipages se tenaient en 4''7 au départ de la dernière spéciale.

Lukyanuk, sur une Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team équipée de Pirelli, se dirigeait vers une victoire relativement confortable dans des conditions météo changeantes, mais un tête-à-queue dans la dernière spéciale a permis à Yoann Bonato et Iván Ares de se rapprocher au général.

Le champion ERC 2018 est resté maître de ses nerfs dans la dernière spéciale, au cours de laquelle la pluie s’est invitée, pour s’imposer une seconde fois cette année en championnat d’Europe et augmenter du même coup son avance dans la course au titre.

“C’était totalement inattendu, j’ai fait un tête-à-queue, c’était une erreur de ma part”, a reconnu Lukyanuk. “J’ai abordé le virage au frein à main et initialement, il n’y a pas eu de blocage, j’ai donc tiré dessus un peu plus et nous sommes soudain partis en tête-à-queue. Ça ne m’était jamais arrivé, ça n’est pas arrivé au moment idéal, mais, bon, ça nous a aidés à rester motivés et concentrés. Et ce résultat est fabuleux, en fait. Ce matin [dimanche], c’était beaucoup plus détendu que le reste de la journée car les gars m’ont donné du fil à retordre. Mais j’ai essayé de contrôler le rythme et ça se passait bien avant ce tête-à-queue. Nous avons fait du bon boulot dans la dernière spéciale, malgré cette énorme averse qui est survenue quasiment dès la ligne de départ. J’ai tout donné, j’ai bien piloté et sur un rythme adapté. Je peux être fier de moi, je suis content. Un grand merci à mon équipe pour cette voiture géniale et ce super boulot, et à Pirelli pour ces pneus géniaux – je dépendais d’eux. J’espère que nous trouverons d’autres sponsors pour le prochain rendez-vous car nous avons des soucis à ce niveau actuellement.”

Bonato, qui a terminé à 4''6 de Lukyanuk, a battu Ares d’un dixième de seconde pour la deuxième place au classement général absolu, l’Espagnol terminant deuxième des concurrents ERC. Grégoire Munster s’est imposé en ERC1 Junior pour la première fois, avec en prime une belle troisième place au général ERC. Tibor Érdi Jr a coiffé les lauriers ERC2 pour la seconde fois de suite. Pep Bassas, du Rallye Team Spain, a décroché sa première victoire dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli, battant le leader de ce championnat, Ken Torn, dans une dernière spéciale décisive. Andrea Mabellini a signé un second succès dans l’Abarth Rally Cup 2020 avec son Abarth 124 rally en pneus Pirelli.

Résumé deuxième étape : Lukyanuk vainqueur malgré une frayeur tardive

Bien que les conditions aient été un peu plus constantes le deuxième jour, elles sont restées assez changeantes pour que le choix des pneus reste un facteur clé sous une pluie persistante.

Alexey Lukyanuk a entamé la première des neuf spéciales du dimanche fort d’une avance de 38''3 et a géré son rythme, Iván Ares et Yoann Bonato poursuivant une lutte serrée pour la seconde place.

Bonato a attaqué dès la première spéciale du jour, passant devant Ares grâce à un scratch avec sa Citroën C3 R5 équipée de Michelin. Mais Ares a repris l’avantage sur le Français dans l’ES14, et il semblait avoir fait la différence avec un écart de 6''8 en sa faveur avant la troisième et dernière boucle de trois spéciales.

Bonato, dont le choix de pneus n’avait pas été idéal pour la deuxième boucle disputée dans des conditions essentiellement sèches, voyait les choses autrement et a récupéré la deuxième place dans l’ES17. Bien qu’Ares ait été plus rapide de 0''8 que son rival dans la dernière, il lui a manqué 0''1 pour gagner son duel face à Bonato qui a légèrement heurté un rail de l’arrière à la sortie d’un virage à droite. Un moment filmé par la caméra aérienne d’Eurosport, la spéciale étant diffusée en direct sur Facebook et YouTube.

“Cela a vraiment été un week-end parfait, très difficile aussi, mais je suis très fier de mon équipe et de notre performance car c’était très piégeur avec la météo”, a dit Bonato, double champion de France sur asphalte.

Pour Ares, la deuxième place parmi les concurrents de l’ERC représentait un très beau résultat en championnat d’Europe. “Nous sommes surpris, la journée d’aujourd’hui a été très compliquée car la météo changeait beaucoup”, a dit l’Espagnol. “Il y avait du soleil, de la pluie, et nous ne savions pas quels pneus utiliser. Mais c’était pareil pour tout le monde. Nous sommes très satisfaits. Cette position finale est incroyable pour nous. Nous venons de Galice, et en Galice, il pleut toujours, alors nous sommes très confiants dans ces conditions. Mais c’était très difficile.”

L’arrivée du rallye a été l’occasion d’une triple célébration pour le pilote Junior de Hyundai, Grégoire Munster, qui a non seulement décroché sa première victoire en ERC1 Junior, mais aussi réalisé son premier meilleur temps au général en ERC et a terminé dans les trois premiers concurrents inscrits en championnat d’Europe.

Le champion de Pologne Miko Marczyk (ORLEN Team) a lui aussi excellé avec une deuxième place en ERC1 Junior. Derrière, Erik Cais (Yacco ACCR Team) a pris le meilleur sur Dominik Dinkel (Brose Motorsport) de 5''6, à l’issue d’une longue bataille, pour se classer troisième de la catégorie. Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy) a surmonté ses soucis de pression d’essence du dimanche matin pour terminer cinquième. Le double champion ERC Junior Marijan Griebel a complété le top 10 derrière le pilote Hyundai Motor España, Surhayen Pernia.

Niki Mayr-Melnhof était en lice pour un résultat dans le top 10 mais une crevaison sur la fin l’a fait rétrograder à la 11e place. Albert von Thurn und Taxis a terminé 12e, suivi du trio de tête en ERC3/ERC3 Junior composé de Pep Bassas, Ken Torn et Pedro Almeida.

Craig Breen (Team MRF Tyres) est reparti le dimanche matin après son abandon dans la huitième spéciale et a pris la 16e place finale, l’Irlandais ayant profité des neuf spéciales du jour pour poursuivre le développement des pneus MRF.

Efrén Llarena (Rallye Team Spain) a figuré parmi les candidats à la victoire en ERC1 Junior, mais il n’a pu repartir le deuxième jour en raison d’un échappement cassé.

Oliver Solberg, écarté de la lutte pour la victoire au général et en ERC1 Junior après un souci de turbo samedi après-midi, a souligné son potentiel en réalisant trois meilleurs temps. Bien qu’un troisième succès lui ait échappé en ERC1 Junior, le Suédois de 19 ans, septième, mène toujours le classement provisoire de ce championnat, mais avec une avance réduite à sept points sur Munster.

Érdi Jr dominateur en ERC2, Mabellini deuxième in extremis et vainqueur en Abarth Rally Cup

Tibor Érdi Jr a été le plus rapide en ERC2 dans toutes les spéciales sauf deux pour signer une nette victoire, la seconde en autant de rallyes. Du coup, le Hongrois abordera son rallye national, le mois prochain, à égalité de points avec Zelindo Melegari dans la course au titre. Faisant faire ses débuts internationaux à l’Alpine A110 RGT, l’Italien est sorti de la route dans l’ES6 mais il est revenu à la sixième place. Andrea Mabellini a dérobé la deuxième place de l’ERC2 à Dmitry Feofanov dans la dernière spéciale, et décroché la timbale pour la seconde fois cette année en Abarth Rally Cup. Roberto Gobbin a pris la quatrième place.

Bassas en larmes après un doublé en ERC3/ERC3 Junior avec le Rallye Team Spain

Pep Bassas était en larmes après avoir décroché son premier doublé ERC3/ERC3 Junior, avec sa Peugeot 208 Rally4. Le pilote du Rallye Team Spain avait décrit la manche portugaise de la saison ERC comme un rendez-vous à gagner, et il y est dûment parvenu en battant Ken Torn (Ford Fiesta Rally4) au terme d’une longue et intense bataille. En dépit d’un persistant manque de puissance, Bassas a tenu Torn en respect dans les dernières spéciales pour s’imposer, le local Pedro Almeida complétant le podium devant Amaury Molle et Sergio Cuesta, reparti le deuxième jour après une sortie de route dans l’ES1. Après 30 départs en ERC à son actif en tant que copilote, Mário Castro, habitant de Fafe, a pris la cinquième place pour sa première apparition au volant dans le championnat.

Le P1 Racing Fuels Podium Challenge récompense les équipages vainqueurs

Le P1 Racing Fuels Podium Challenge, organisé pour la première fois sur la finale de la saison ERC 2019 en Hongrie, s’est poursuivi au Rallye de Fafe Montelongo. Il a récompensé les trois premiers des catégories ERC1 et ERC2 avec des bons d’essence pouvant être échangés contre du carburant de course XR5 pour les rendez-vous suivants, les aidant ainsi à réduire les coûts de leur engagement en compétition. Dans les deux catégories, le vainqueur a reçu 150 litres de carburant, les deuxième et troisième 100 et 50 litres du même produit respectivement.

LE CLASSEMENT PROVISOIRE EN ERC (après 18 spéciales et 181,44 kilomètres)

1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 R5 1h45'52.5

(2 Yoann Bonato (FRA)/Benjamin Boulloud (FRA) Citroën C3 R5 +4''6)*

2 Iván Ares (ESP)/David Vázquez (ESP) Hyundai i20 R5 +4''7

3 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5 +1'06''1

4 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +1'43''9

5 Norbert Herczig (HUN)/Ramón Ferencz (HUN) Volkswagen Polo GTI R5 +1'53''4

6 Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE) Ford Fiesta R5 MkII +2'00''2

7 Dominik Dinkel (DEU)/Michael Wenzel (DEU) Škoda Fabia Rally2 Evo +2'05''8

8 Callum Devine (IRL)/James Fulton (IRL) Hyundai i20 R5 +3'02''0

9 Surhayen Pernía (ESP)/Eduardo Gonzalez (ESP) Hyundai i20 R5 +3'54''1

10 Marijan Griebel (DEU)/Tobias Braun (DEU) Citroën C3 R5 +3'56.1

11 Niki Mayr-Melnhof (AUT)/Poldi Welsersheimb (AUT) Ford Fiesta R5 MklI +4'03''4

12 Albert von Thurn und Taxis (DEU)/Bernhard Ettel (AUT) Škoda Fabia Rally2 Evo +4'38''1

13 Pep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4 +6'27''7

14 Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4 +6'41.6

15 Pedro Almeida (POR)/Hugo Magalhães (POR) Peugeot 208 Rally4 +8'49''8

*Troisièmes du classement absolu, non éligibles pour les points ERC

FIA ERC2 : Tibor Érdi Jr (HUN)/Szabolcs Kovács (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

FIA ERC3 : Pep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4

FIA ERC1 Junior : Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5

FIA ERC3 Junior : Pep Bassas (ESP)/Axel Coronado (ESP) Peugeot 208 Rally4

Abarth Rally Cup : Andrea Mabellini (ITA)/Nicola Arena (ITA) Abarth 124 rally

Cliquezicipour voir les résultats provisoires complets, classements des spéciales, abandons et autres données, ou sur ce lien :https://www.fiaerc.com/live-timing/.

LEADERS DU RALLYE

ES1-ES18 : Lukyanuk/Eremeev

CHIFFRES CLÉS

Victoires ERC 2020 : Lukyanuk 2, Solberg 1

Meilleurs temps ERC 2020 : Lukyanuk 16, Solberg 9, Crugnola 6, Basso 3, Ares, Bonato et Østberg 2, Breen, Gryazin et Munster 1

CHAMPIONNATCliquez ici pour voir le classement provisoire après la manche 3/6.

Et maintenant ? Manche 4 sur 6, Rallye de Hongrie, 6-8 novembre

La Hongrie est apparue au calendrier de l’ERC en 2019 pour la première fois depuis 2003, avec un nouveau rendez-vous sur goudron, basé à Nyíregyháza, théâtre d’une finale pleine d’action pour la course au titre – qui a tourné dans la toute dernière spéciale en faveur de Chris Ingram. Alors que cet événement dans le nord-est du pays était effectivement tout nouveau il y a deux ans – quand il s’est déroulé pour la première fois sous le nom de Rallye de Nyíregyháza, en guise de préparation pour son inclusion future au calendrier ERC –, la ville et sa région étaient des habituées de la scène nationale les années précédentes. Les spéciales comprennent des portions rapides et étroites, dans lesquelles la pluie et la boue s’étant invitées l’année dernière.Renseignements :https://rallyhungary.com.

