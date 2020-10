Ares a devancé Bonato de 0''8 dans le dernier secteur chronométré, mais cela ne lui a pas suffi et Bonato a pris la deuxième place derrière Lukyanuk pour 0''1.

“ Cela a été un week-end parfait, très difficile aussi mais je suis très fier de mon équipe et de notre performance, car c’était très compliqué avec cette météo” , a réagi Bonato. “C’est un bon résultat.”

Dans ses efforts pour battre Ares et même pour la victoire, Bonato a sorti la grosse attaque dans la dernière spéciale, glissant au large et heurtant légèrement le rail de l’arrière gauche à la sortie d’un virage à droite. Un moment capté par la caméra aérienne de l’ERC alors que la spéciale était diffusée en direct sur Facebook et sur YouTube.