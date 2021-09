Yoann Bonato et Benjamin Boulloud sont sortis indemnes d’un accident à grande vitesse lors du 55e Rallye des Açores, ce matin.

Les triples champions de France asphalte étaient sixièmes au classement général de ce rallye sur terre après deux spéciales, mais ils ont été victimes d’un accident dans Lagoa de São Brás.



“On était trop à droite sur un saut, pas sur la bonne ligne”, a déclaré le pilote de la Citroën CHL Sport Auto.“Je n’ai pas pu revenir sur la trajectoire, ça nous a fait sortir, on a décollé, on a fait plusieurs tonneaux et on a heurté le mur des deux côtés de la route. C’est l’abandon pour nous.”

