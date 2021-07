Yoann Bonato est le premier à s’élancer dans les spéciales pour l’étape d’ouverture du Rallye de Liepāja, deuxième manche du Championnat d’Europe des Rallyes FIA 2021.

Bonato a réalisé le 15e temps dans la Spéciale de Qualification « Welcome to Latvia ! », jeudi, au volant de sa Citroën C3 Rally2 de CHL Sport Auto. Ce qui signifie qu’il a été le dernier des 15 pilotes les plus rapides à choisir sa position de départ pour la journée de vendredi. Il n’a pas eu d’autre choix que de s’élancer le premier et est obligé de balayer la route pour ses suivants.

Norbert Herczig roule en deuxième position, suivi d’Umberto Scandola, d’Erik Cais et d’Eerik Pietarinen, qui a terminé troisième parmi les concurrents ERC au Rallye de Liepāja l’année dernière.

ERC C’est parti pour le Rallye de Liepaja 2021 en ERC ! IL Y A UNE HEURE

Cliquez externalICIhttps://www.fiaerc.com/wp-content/uploads/2021/07/Amended-start-listt-at-TC-0.pdfNone pour la liste des départs de la première étape.

ERC Marczyk en tête d’affiche de l’ERC-MICHELIN Talent Factory au Rallye de Liepāja IL Y A 3 HEURES