Bonne forme et bons souvenirs pour le Junior ERC U27 Kristensson

Tom Kristensson va prendre le départ du Rally Liepāja auréolé de sa première victoire dans la catégorie FIA ERC Junior des moins de 27 ans, obtenue en Pologne le mois dernier, et pleinement conscient d'avoir toutes les cartes en main pour s'imposer encore en Lettonie.

Kristensson a fait ses débuts en championnat d'Europe sur le Rally Liepāja en octobre dernier (photo), après avoir remporté l'ADAC Opel Rallye Cup en Allemagne pour laquelle le prix était une saison en ERC Junior Under 27 sur une Opel ADAM R2 avec le soutien de l'ADAC et d'Opel.

“On va bien profiter de notre dernier rallye de la saison avec Opel Motorsport et les fabuleux membres de l'ADAC Opel Rallye Junior Team”, dit le Suédois, copiloté par son compatriote Henrik Appelskog. “Gagner le Rallye de Pologne, et se souvenir de notre victoire dans la catégorie RC4 l'année dernière à Liepāja, nous donne à Henrik et moi une motivation supplémentaire. Je nous sens capables de faire encore un bon résultat car on a acquis de l'expérience avec l'ADAM R2 depuis lors. Mais ça va être difficile, comme toujours. Les spéciales sur terre de Lettonie sont très rapides et exigeantes, toute erreur peut mettre un terme à votre rallye en l'espace d'une seconde.”

