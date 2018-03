Bons débuts en ERC Junior U27 pour Brož

Dominik Brož a entamé sa campagne en Championnat FIA ERC Junior U27 sur une belle quatrième place de catégorie, la semaine dernière au Rallye Azores Airlines.

Membre de l'ACCR Czech Team, soutenu par l'Autoklub de République tchèque, Brož est bien revenu après deux crevaisons pour inscrire de bons points avec son copilote Petr Těšínský.



“On a eu deux crevaisons, une le jeudi et une le vendredi, mais en trois ans, on n'en avait eu pour ainsi dire aucune”, ditBrož, qui fait partie du programme ERC Junior Experience.“Les spéciales ont été bonnes le samedi, on a bien aimé mais on ne pouvait plus qu'attendre des erreurs des autres gars de l'ERC Junior pour progresser dans le classement car on avait perdu beaucoup de temps avec les crevaisons.”



“C'était un bon rallye mais j'espère que le prochain sera meilleur pour moi. Je suis très content d'être là sans accident. Un grand merci à la fédération tchèque, mes sponsors, mon équipe et les gars à l'assistance pour leur soutien.”