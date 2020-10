Alexey Lukyanuk reste en tête du Rallye de Fafe Montelongo après la deuxième des trois boucles de trois spéciales, dont l’une a été le théâtre du premier scratch en Championnat d’Europe FIA des Rallyes pour le Team MRF Tyres – et d’un sérieux revers pour le leader de la course au titre ERC2, Zelindo Melegari.

Craig Breen, sur la Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres, a été le plus rapide dans la quatrième spéciale essentiellement sèche. Il est revenu à Fafe, pour la deuxième assistance du jour, en position de dauphin au général, ayant pris l’avantage sur Oliver Solberg dans l’ES5 puis sur Iván Ares dans l’ES6.

La performance de Breen a valu au Team MRF Tyres, nouveau venu en ERC cette année, son premier meilleur temps en spéciale dans le championnat et a souligné les progrès du programme de développement du fabricant de pneus indien.

“C’est bien, nous travaillons dur sur le développement des pneus et c’est une belle récompense pour les gars et les filles qui ont rendu cela possible”, a réagi Breen. “Les conditions sont changeantes, nous avons été surpris dans cette seconde spéciale de la boucle, car nous n’aurions pas dû avoir de pluie du tout. Ça a été un choc de se retrouver sous le déluge sur le secteur de liaison. Nous avons dû gérer un petit peu, mais nous sommes toujours là, dans la lutte et plutôt contents.”