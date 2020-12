“J’aimerais remercier les organisateurs et les bénévoles sur ce rallye et sur toute la saison de l’ERC”, a déclaré l’Irlandais, copiloté par Paul Nagle. “J’aimerais aussi remercier tout le monde au sein du Team MRF Tyres. C’était la première fois que MRF Tyres courait au plus haut niveau en Europe, et l’implication comme le développement du produit ont été impressionnants. Nous pouvons tous être fiers.”