Breen et Lukyanuk, prochains invités d’ERC The Stage

Avec 14 victoires en ERC et un titre de Champion d'Europe FIA des Rallyes à eux deux, Craig Breen et Alexey Lukyanuk sont le dernier duo de pointe à être invité sur ERC The Stage.

Le talk-show en direct du promoteur de l'ERC, Eurosport Events, est co-animé par Chris Rawes et Julian Porter. L'épisode trois sera diffusé en streaming à partir de 18h30 CET aujourd'hui (mercredi) sur la page Facebook et la chaîne YouTube officielles de l'ERC.

Alors que Lukyanuk se prépare pour sa deuxième saison dans une Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team, Breen rejoint le Team MRF Tyres pour piloter une Hyundai i20 R5.

Nikolai Landa, recrue de l'ERC3 Junior, est le nouveau venu de l'ERC cette semaine, tandis que Marijan Griebel, double champion ERC Junior, fera une apparition.

ERC The Stage est disponible en suivant ces liens :

Facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/

ou Youtube.com/user/FIAERC

