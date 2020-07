Breen heureux d’être en mission de développement pour MRF Tyres en ERC

-

Craig Breen est impatient que le Rally di Roma Capitale débute ce vendredi, marquant la poursuite du programme de développement de MRF Tyres qu'il mène dans le cadre du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

Après avoir obtenu des succès considérables dans le Championnat Asie-Pacifique des Rallyes de la FIA, dont neuf titres, MRF Tyres utilise sa première campagne ERC pour développer ses produits sur une large gamme de surfaces avec le hautement expérimenté et talentueux Breen, cinq fois vainqueur en ERC et monté sur le podium en Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, en chef de file.

“Il est de mon intérêt d'obtenir le meilleur résultat possible et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés sur ce rallye et au championnat”, dit Breen. “Mais la priorité absolue est de développer le pneu et de le rendre aussi compétitif que possible, ce que nous allons faire. Rome sera l'opportunité parfaite de mettre un chronomètre sur le pneu et de voir où nous sommes en comparaison avec nos adversaires. Cela nous donnera clairement beaucoup de données pour aller de l'avant.”

Breen combine sa campagne ERC sur une Hyundai i20 R5 avec des apparition pour Hyundai Motorsport sur une sélection d'épreuves, dont la Suède en championnat du monde au début de la saison. Mais il consacre un temps significatif à son travail développement avec MRF Tyres.

“Nous avons entamé les essais à la fin de l'année dernière”, explique l'Irlandais de 30 ans. “Cette année, à part durant le confinement, nous avons roulé de façon assez intensive. Nous avons couru un rallye du championnat de Finlande et fini sur le podium. Bien sûr, il y a des perspectives passionnantes, beaucoup de travail et beaucoup d'essais. Nous espérons que le pneu sera de mieux en mieux et prouver le talent du Team MRF Tyres dans ce défi.”

Concernant son rôle de développement, Breen admet savourer le challenge. “J'apprécie de développer, c'est intéressant. On apprend beaucoup sur la façon dont le pneu travaille.”

Emil Lindholm court lui aussi en ERC pour le Team MRF Tyres, le jeune Finlandais étant engagé en ERC1 Junior au volant d'une Škoda Fabia Rally2 Evo.

“C'est génial d'être de retour derrière un volant après une pause de cinq mois”, dit Lindholm, qui, comme Breen, va faire ses débuts sur le Rally di Roma Capitale. “J'ai eu déjà une chance avant de rouler avec le pneu MRF. Il avait l'air bien, sachant que c'est le commencement de son développement. Craig dispute les mêmes rallyes en tant que pilote du manufacturier. Qu'un très bon professionnel dispose des mêmes pneus est génial pour comparer ma vitesse à la sienne.”

Arun Mammen, vice-président et directeur général de MRF Tyres, ajoute : “Nous sommes contents de voir MRF Tyres courir au plus haut niveau du rallye en Europe avec le Championnat d'Europe des Rallyes. Nous savons que les routes qui nous attendent regorgent de défis que nous nous efforcerons de surmonter, mais c'est le début pour nous dans cette compétition.”

“Chez MRF Tyres, avec nos partenaires dans cette aventure, nous sommes appliquons à développer notre produit et apprendre de la compétition. Après nos succès en APRC, avec neuf titres, il est naturel pour MRF Tyres de viser plus haut en ERC. C'est le palier suivant pour nous en tant que pionniers du sport automobile en Inde. Je souhaite le meilleur à l'équipe pour la saison 2020.”

