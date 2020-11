Craig Breen estime que ses erreurs dans les deuxième et troisième spéciales, ce matin, lui ont coûté ses chances de mener le Rallye de Hongrie après les quatre premières du samedi.

Copiloté par son compatriote Paul Nagle, l’Irlandais du Team MRF Tyres est troisième au général, à 15 secondes de l’équipe norvégien de tête constitué d’Andreas Mikkelsen et Ola Fløene.

Les deux premières spéciales n’ont pas été très bonnes mais les deux dernières ont été assez bonnes”, a dit le pilote de la Hyundai i20 R5. “J’ai fait un tête-à-queue dans la seconde et calé le moteur dans la première. J’ai perdu 15 secondes là et peut-être dix dans le tête-à-queue. Sans cela, nous pourrions être en tête du rallye. La clé sera de ne pas faire d’erreur cet après-midi. Je suis assez content de l’équilibre de la voiture et j’espère que ce sera encore mieux cet après-midi.”