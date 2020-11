Craig Breen va conclure aujourd’hui sa campagne 2020 en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA avec le Team MRF Tyres, pleinement concentré sur l’obtention d’autant de données que possible dans des conditions météo changeantes.

Breen et son copilote Paul Nagle ont supervisé le programme de développement des pneus MRF Tyres en ERC cette saison. S’ils ont montré régulièrement avoir le rythme pour signer quelques meilleurs chronos en spéciale avec leur Hyundai i20 R5, ils se sont concentrés uniquement sur le relevé de datas.

La météo évoluant fréquemment sur ce Rally Islas Canarias, Breen et les ingénieurs experts du Team MRF Tyres ont réussi à engranger de significatives données et informations requises dans le cadre de ce travail de développement.

“ Les conditions étaient très difficiles aujourd’hui, avec certaines portions de spéciales qui étaient humides et d’autres sèches” , disait Breen à l’issue de la première étape, samedi soir. “Ça changeait tellement vite que trouver le bon set-up était une tâche ardue.”

“Cela a entraîné que nous tournions notre attention vers le relevé de datas pour les pneus. C’est la première fois que le Team MRF Tyres court à Grande Canarie et, pour nous, tester et engranger des données pour le développement des pneus MRF Tyres est plus important que le résultat au général.”