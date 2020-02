Breen rejoint le Team MRF Tyres pour l’ERC 2020

Ayant démontré sa rapidité et réalisé des prouesses en FIA World Rally Championship, Craig Breen va rejoindre l'ERC en 2020, fer de lance de MRF Tyres pour le retour du manufacturier en rallyes internationaux.

Le pilote de 30 ans, qui a deux titres à son actif dans les catégories annexes du WRC, avait fini deuxième du FIA European Rally Championship in 2015, ce qui lui avait permis de passer en championnat du monde pour 2016.



Après avoir signé deux podiums et de nombreuses arrivées dans les points en championnat du monde lors des deux saisons suivantes, Breen a démontré son impressionnante versatilité en 2019 avec des victoires dans quatre différents types de voitures Rally2 (anciennement R5). Il a également marqué des points en deux départs en championnat du monde avec l'écurie d'usine Hyundai World Rally Car.



Bien que le succès au niveau mondial demeure l'objectif ultime de l'Irlandais, son expérience de l'ERC associée à sa compréhension technique et à son indéniable rapidité fait de lui un candidat idéal pour MRF Tyres, qui a uni ses forces avec le BRC Racing Team pour les huit rallyes de l'ERC avec une Hyundai i20 R5 soutenue par Hyundai Motorsport Customer Racing.



“Je suis vraiment content de commencer cette aventure avec MRF Tyres,” déclare Breen, qui courra sous la bannière du Team MRF Tyres aux côtés de son copilote et compatriote Paul Nagle. “Nous avons travaillé ensemble l'an dernier en mettant l'accent sur le développement des pneus. Ce sera une belle année avec MRF Tyres, le BRC Racing Team et Hyundai Motorsport Customer Racing. Ce sera super de faire mon retour sur des rallyes auxquels j'ai participé auparavant et d'en découvrir de nouveaux.”



Vice-président et directeur général de MRF Tyres, Arun Mammen ajoute : “MRF Tyres a une longue et fière histoire en rallye en Inde et dans la région Asie-Pacifique. Avec neuf titres d'APRC, c'est le bon moment pour passer à l'étape suivante et mener le sport auto indien en European Rally Championship. Nous savons qu'il sera difficile de concurrencer nos rivaux européens, mais nous sommes engagés en rallye à long terme et nous comptons apprendre et progresser.”



Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC pour le promoteur Eurosport Events, ajoute : “Nous sommes très heureux que MRF Tyres ait choisi le FIA European Rally Championship pour son retour en rallye à l'international, avec le développement de ses produits et services dans une arène où Michelin et Pirelli sont déjà actifs. En Craig Breen et Paul Nagle, MRF dispose d'un duo très compétent et professionnel, tandis que Craig sera l'homme à battre pour les pilotes souhaitant prouver leur talent au niveau international.”



Breen, Nagle, le BRC Racing Team et le Team MRF Tyres entameront leur campagne en ERC à l'Azores Rallye, du 26 au 28 mars.

