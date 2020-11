“ Malheureusement, quelques kilomètres avant l’arrivée de la troisième spéciale de la boucle [du dimanche matin], notre moteur a cassé” , a expliqué Breen. “Il y a eu une petite alerte et je pense qu’au moment où elle est survenue, le mal était déjà fait. Il n’y avait pas grand-chose que nous puissions faire. Aujourd’hui, c’était très simple : il suffisait d’amener la voiture à l’arrivée. C’était le but. Nous avons assuré dans les spéciales.”

“C’est très décevant, considérant tout le travail qui a été fait, mais c’est la vie malheureusement. Les progrès des pneus MRF Tyres sont clairement impressionnants. On a bossé très, très dur et lors de tous les essais effectués pour les rendre de plus en plus compétitifs, nous avons clairement fait de grosses améliorations et nous allons essayer de les rendre encore meilleurs dans l’avenir.”