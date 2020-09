“Malheureusement, les événements ont joué contre lui lors des deux rallyes qu’il a disputés. Mais le rythme est bien là et je n’ai aucun doute sur son talent”, a assuré Breen. “C’est bien qu’il y ait eu une pause entre la Lettonie et le Portugal, il a donc eu le temps de récupérer dans de bonnes conditions. J’espère que cette semaine, de retour sur goudron, il pourra vraiment montrer son potentiel et ce que moi-même et beaucoup de gens savons déjà, à savoir que c’est un jeune garçon extrêmement talentueux. J’espère que sa situation va s’améliorer cette semaine.”