Craig Breen a adressé un bel hommage à un autre pilote Hyundai, Gabriele Tarquini, deux fois titré en Voitures de Tourisme de la FIA, lors de sa visite sur la course de WTCR d’Aragón le week-end dernier.

Monté sur le podium pour Hyundai Motorsport en Championnat du monde des Rallyes de la FIA, Breen dispute le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA avec le Team MRF Tyres dont le programme est supervisé par le BRC Racing Team, structure qui aligne Tarquini au sein de la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse en WTCR – Coupe du monde des Voitures de Tourisme de la FIA.

“Je me souviens qu’enfant, je regardais Gabriele avec Alfa Romeo en championnat britannique des voitures de tourisme [BTCC]”, a dit Breen en évoquant le populaire italien de 58 ans, ex-pilote de Formule 1. “Qu’il ait toujours la même passion et la même implication pour continuer aujourd’hui est incroyable, et j’espère vraiment que j’aurai la même énergie et le même esprit à cet âge.”

Breen, qui s’est rendu en Aragón depuis sa maison d’Andorre, a décrit sa venue sur la finale de la saison WTCR comme une bonne opportunité de découvrir les coulisses d’un autre programme soutenu par Hyundai Motorsport, admettant qu’il pourrait être tenté d’échanger sa Hyundai i20 R5 de la marque coréenne contre une i30 N TCR pour un essai.

“Il se passe plein de choses en termes de tactique que nous ne voyons pas en rallye, ainsi que des trucs intéressants côté set-up et aussi sur l’approche des qualifications et de la course”, a expliqué l’Irlandais de 30 ans. “Je suis arrivé en rallye avec une expérience du circuit grâce à mes années en karting, et je suis toujours resté en contact [avec le circuit]. Clairement, j’adorerais essayer [une auto de WTCR] à l’occasion. Ça a l’air très intéressant, ça pourra peut-être se faire un de ces jours.”

Breen estime avoir quitté le MotorLand Aragón plus familier avec leur catégorie encore après avoir passé du temps aux côtés de Tarquini et de son équipier Norbert Michelisz, le Roi de la WTCR 2019. “Il y a un intérêt commun entre nous tous pour ce que nous faisons et ces gars sont incroyablement expérimentés en circuit”, a-t-il ajouté. “Gabriele est vraiment incroyable et Norbi est évidemment le champion de l’année dernière. Apprendre d’eux est très intéressant. Bien sûr, j’essaie d’engranger toutes les informations que je peux.”

Alors que la saison WTCR est maintenant terminée, l’ERC, dont le promoteur est également Eurosport Events, se conclura avec le Rally Islas Canarias du 26 au 28 novembre. Breen s’est imposé sur cinq manches de ce championnat dans le passé et abordera ce rendez-vous asphalte en cinquième position au classement provisoire, avec son copilote Paul Nagle.

Photo : Breen entouré de Tarquini (à gauche) et Michelisz (à droite) à MotorLand Aragón.

