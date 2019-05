Dominik Brož a remercié ses partenaires et la fédération tchèque pour avoir rendu possible son retour dans le Championnat FIA ERC3 Junior au Rallye de Liepāja.

Brož était absent lors du Rallye des Canaries mais il est de retour sur la Peugeot 208 R2 de l'ACCR Czech Rally Team qu'il partage avec son copilote Petr Tĕšínský.

“Après avoir manqué le Rally Islas Canarias pour des raisons logistiques, je suis très content que nous soyons au départ du Rallye de Liepāja”, a dit Brož, qui court depuis 2016 dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli. “Je dois dire un grand merci à mes partenaires et à la fédération tchèque pour avoir rendu cela possible. Il y a de très belles spéciales en Lettonie et nous allons essayer encore une fois de faire de notre mieux.”

Brož tentera de voir pour la première fois l'arrivée du Rallye de Liepāja, lui qui n'y est pas parvenu sur ses deux précédentes tentatives.

The post Brož est content de revenir en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.