Brož veut exploiter son potentiel en ERC3 Junior

Dominik Brož va faire tout ce qu'il pourra pour démontrer son potentiel, et obtenir les résultats que son talent naturel mérite, en s'embarquant pour sa quatrième saison dans le Championnat ERC3 Junior soutenu par Pirelli.

Brož fait partie de l'équipe de sa fédération nationale en championnat d'Europe depuis 2017. Mais un manque persistant de réussite a handicapé ses performances, mettant en doute la suite de ses participations en ERC. Cependant, il a réuni le budget pour entamer la campagne européenne au Rallye des Açores, où il espère impressionner suffisamment afin de trouver davantage de financement pour la saison 2019.

“Nous ne sommes pas membres à part entière de l'ACCR Czech Rally Team cette année, puisque nous n'étions pas sûrs d'avoir le budget suffisant pour faire la saison”, explique Brož. “Pour les Açores, nous avons demandé à commencer sous l'aile de la fédération tchèque mais davantage de coopération n'est pas décidé pour l'instant, cela va dépendre de nos résultats.”

Pilotant la Peugeot 208 R2 familiale équipée de pneus Pirelli, Brož a fréquemment fait étalage de son rythme avec son copilote Petr Tĕšínský. Ses efforts ont été gâchés par un manque de résultats, mais il a bien l'intention de remettre les choses en place cette année.

“Je pense pouvoir montrer qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi”, dit le jeune homme de 22 ans, qui travaille pour l'entreprise familiale de pièces et services automobiles quand il ne court pas en ERC. “Au cours des quelques dernières années, nous avons eu beaucoup de malchance, alors cette saison, nous sommes déterminés à ce que ça change, à nous servir de notre expérience pour montrer que nous avons la vitesse et que nous pouvons obtenir de bons résultats. Nous aimons l'ERC parce que chaque rendez-vous est différent et nous procure beaucoup d'expérience. Il y a aussi une ambiance très amicale.”

Brož a eu bien des difficultés à faire en sorte de poursuivre son aventure en ERC Junior cette année, a-t-il révélé.“Nous avons travaillé jusqu'au dernier moment pour trouver le budget. Un jour avant la date de clôture des engagements, nous étions sûrs de ne pas être présents car il a été de plus en plus difficile de trouver des partenaires. Mais je dois dire un grand merci à l'entreprise Final s.r.o, qui nous a tendu une main secourable. Sans ce soutien, nous ne serions pas en mesure d'être aux Açores et aussi, une fois encore, en ERC Junior. Je veux maintenant mettre un terme à ma malchance, montrer notre vitesse et faire enfin bon usage de notre expérience acquise précédemment.”

Copiloté par Tĕšínský, Brož a mené une courte séance d'essais aux Açores hier (lundi). Le duo tchèque consacre les journées de mardi et mercredi aux reconnaissances pour ce spectaculaire rallye sur terre, qui débutera jeudi.

“Il y a beaucoup de nouvelles portions dans les spéciales, mais bien sûr, ce sera un avantage pour moi de connaître les routes des années précédentes”, dit Brož. “Je sais ainsi où je peux attaquer et où il est préférable d'être plus prudent.”

