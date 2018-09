Dominik Brož aborde l'avant-dernière manche du Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27) en espérant un peu plus de chance après une manche à domicile frustrante dans la catégorie soutenue par Pirelli.

Brož a abandonné dès la première spéciale du Barum Czech Rally Zlín, en raison d'une roue cassée, puis n'est pas parvenu à quitter le parc d'assistance le samedi matin, la boîte de vitesses de sa PEUGEOT 208 R2 ayant cédé.

Avant son rallye national, Brož avait vu l'arrivée de toutes les manches. Le pilote de l'ACCR Czech Team soutenu par la fédération tchèque du sport automobile espère un retour en forme ce week-end pour lui et son copilote Petr Těšínský.

“Le Rallye de Pologne va être une nouvelle expérience pour nous”, dit Brož, par ailleurs membre de l'ERC Junior Experience. “Nous étions vraiment tristes que notre rallye à la maison se soit terminé dès le cinquième virage à cause d'une roue fissurée. Maintenant nous espérons avoir plus de chance dans cette compétition. La course sera longue et nous allons essayer d'obtenir le meilleur résultat possible pour nous et notre équipe.”

The post Brož veut plus de chance en ERC Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.