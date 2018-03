Brynildsen apporte ses ambitions de titre en ERC

Eyvind Brynildsen embarquera pour une campagne majeure en FIA European Championship lors du Rally Islas Canarias du 3 au 5 mai.

Brynildsen, un habitué du championnat du monde, pilote une Ford Fiesta R5 préparée par Autotek Motorsport. Son programme inclura l'Acropolis Rally en Grèe, puis le Cyprus Rally alors que le Rally di Roma Capitale est encore en considération. Le rapide Norvégien annoncera ensuite son programme pour les manches restantes.



"L'ERC est la meilleure chose pour moi en ce moment",a indiqué Brynildsen, vainqueur de titre de catégorie en Norvège la saison dernière."C'est un championnat avec quelques un des meilleurs rallyes de l'année, et les meilleurs fans, et un championnat que j'avais envie de disputer après 50 départs en WRC."



Brynildsen, qui a recruté Anders Fredriksson au rôle de copilote, a révélé qu'il aurait débuté sa campagne en ERC si la manche d'ouverture de la saison, l'Azores Airlines Rallye, n'avait pas été si loin pour la dernière venue de la famille."Ma femme a donné naissance à notre troisième enfant, nous avons donc choisi de démarrer aux Canaries, puis de disputer l'épreuve la plus historique de toutes, l'Acropolis Rally. Puis nous irons à Chypre, et si toutes les pièces du puzzle se mettent au bon endroit, nous continuerons le championnat et continuerons avec le Rally di Roma Capitale."



Le passage du pilote de 30 ans en ERC le mettra dans une phase d'apprentissage en termes d'épreuves inconnues, mais ce dernier n'est pas inquiet de cette perspective."Je ne suis peut-être plus un jeune pilote prometteur, je suis juste prometteur ! J'ai fait quelques rallyes dans ma carrière et depuis de nombreuses années, je conduis des camions pour notre société familiale, j'ai donc l'habitude de faire de la route. J'aime les challenges avec ces nouveaux rallyes, et cela me motive à me préparer encore mieux que quiconque."



Au sujet de sa décision de se lier avec Autotek, une équipe s'étant déjà montrée victorieuse en ERC, Brynildsen a ajouté :"Ken Skidmore et moi nous nous connaissons depuis de nombreuses années et l'équipe de Ken est géniale. Tout le monde se donne à 110% en permanence. J'espère maintenant qu'Alexey Lukyanuk [le leader du championnat ERC] aura quelqu'un à qui parler en ce qui concerne le spectacle, car j'aime aussi offrir aux fans ce qu'ils méritent."



Jean-Baptiste Ley, le coordinateur de l'ERC, a indiqué :"C'est génial d'accueillir Eyvind Brynildsen en ERC, un pilote rapide avec beaucoup d'expérience au niveau mondial. Le championnat 2018 a connu un départ fantastique avec un nombre record de participants sur le Azores Airlines Rallye, dont 35 voitures R5. Eyvind affrontera une compétition relevée mais nous n'avons aucun doute qu'il fera le spectacle."