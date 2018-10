Brynildsen “content” malgré son accident en ERC

Eyvind Brynildsen s'est dit “content” en dépit de son violent abandon, récemment, sur la finale lettone du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Brynildsen, dont le Rally Liepāja marquait la première apparition depuis le Rallye EKO de l'Acropole, début juin, et la première avec sa nouvelle copilote Ilka Minor, s'est rapidement adapté aux rapides routes en terre.

À trois spéciales de la fin et alors que son retard était inférieur à dix secondes sur le troisième, Brynildsen était en lutte pour le podium en dépit de son manque de roulage, et avait de bons espoirs de faire un bon résultat – mais il est sorti de la route de façon spectaculaire.

“Je suis en fait un gars content”, a écrit plus tard le talentueux Norvégien sur sa page Facebook. “Je suis content que nous ayons vraiment essayé de grimper sur le podium. Je suis très fier qu'Ilka Minor et moi ayons réussi à avoir cette vitesse durant le week-end, pour notre première fois ensemble dans la voiture – avec laquelle je n'avais plus roulé depuis juin. Je me réjouis que M-Sport fabrique des voitures rapides, solides et sûres. Et je me réjouis, bien sûr, que nous allions tous les deux complètement bien.”

L'accident de Brynildsen a fait les gros titres dans son pays avec les images de l'accident et l'interview diffusées par VGTV, disponibles (en norvégien seulement) en cliquant ici.

