Brynildsen de retour en ERC 222 jours après son énorme accident

Eyvind Brynildsen va prendre le départ du Rallye de Liepāja, demain, 222 jours après qu'un accident spectaculaire, le dernier après-midi de l'édition 2018 du rendez-vous letton, a mis fin à ses espoirs de podium.

Le Norvégien était sorti de la route dans un virage à droite rapide, lancé qu'il était à la poursuite de Fredrik Åhlin et Fabian Kreim pour la troisième place. Sa copilote Ilka Minor et lui étaient sortis indemnes de leur Ford Fiesta R5 d'Autotek Motorsport complètement détruite, mais c'était la fin dévastatrice de leur défi.

Malgré la sévérité de cet accident, Brynildsen insiste sur le fait que c'est la dernière chose présente dans son esprit alors qu'il se prépare pour sa troisième apparition sur une ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT. “C'est étrange mais quand j'ai entamé mon premier rallye en février, je n'y pensais en aucune façon et je n'y pense pas maintenant non plus”, dit-il.“J'attaquais un peu trop fort et ça s'est terminé par un crash. Normalement, ce n'est pas dans mes habitudes mais je fais une erreur comme celle-là tous les quatre ou cinq ans.”

Le Rallye de Liepāja est le premier de quatre rendez-vous du Championnat d'Europe FIA des Rallyes que Brynildsen prévoit de disputer cette année avec ceux de Pologne, de Chypre et un autre pas encore défini. Il s'est préparé pour la Lettonie avec une journée d'essais, mercredi.

“On a utilisé ces tests comme un échauffement et je n'ai donc pas fait beaucoup de changements, j'ai seulement piloté, piloté, piloté pour avoir du temps de roulage”, a-t-il expliqué. “Tout est une question d'apprentissage de la voiture mais je ne vais pas me plaindre parce que c'est une nouvelle voiture qu'il faut apprendre. Je suis expérimenté maintenant, j'ai 30 ans et 50 départs en championnat du monde derrière moi ainsi que quelques-uns en ERC. Ce sont toujours quatre roues, un volant et une levier de vitesses.”

