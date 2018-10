Brynildsen vise le podium final à Liepāja en ERC

Eyvind Brynildsen a promis de courir après une arrivée sur le podium au Rally Liepāja comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, l'actuel troisième, Fredrik Åhlin, étant désormais clairement à sa portée.

Ayant progressivement augmenté son rythme ce week-end après plusieurs mois loin de sa Ford Fiesta, Brynildsen a pris la cinquième place dans la septième spéciale, dépassant Łukasz Habaj.

Les Juniors ERC de moins de 28 ans Fredrik Åhlin et Fabian Kreim, eux aussi sur des voitures de type R5, sont désormais dans sa ligne de mire, le Norvégien pensant avoir plus de rythme qu'il n'en faut pour les priver du podium.

“Huit secondes, c'est réaliste, clairement”, a assuré Brynildsen. “Ça va plus dépendre du pilote maintenant, car s'il faut du courage pour passer ces virages à fond [dans les spéciales précédentes], en même temps ce n'est pas en aveugle non plus, on peut mieux lire la route et voir tous les points de freinage de la voiture partie devant.”

Les spéciales déjà disputées dans la région de Liepāja comprenant de longues portions à fond sur le cinquième rapport, Brynildsen a souffert dans les lignes droites par rapport à ses rivaux. Mais les caractéristiques de la boucle qui arrive sont tout autres, avec des routes plus techniques en forêt.

“On va avoir des routes plus étroites avec plus de poteaux sur le côté, quelques ornières à l'intérieur et à l'extérieur, donc c'est possible [de passer ses deux adversaires]. S'il y a le moindre problème, ce sera entre maintenant et l'arrivée. La dernière spéciale sera décisive.”

