La nature extrêmement compétitive du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA est une fois de plus démontrée, ce matin, au Rallye Serras de Fafe e Felgueiras.

Dans l’ES9, Seixoso, une petite différence de 0,9s a séparé les trois pilotes les plus rapides, Andreas Mikkelsen devançant Miko Marczyk de 0,3s pour le meilleur chrono. Alexey Lukyanuk n’était qu’à 0,6s de Marczyk, leader de l’ERC-MICHELIN TALENT Factory.Dani Sordo a ensuite été le plus rapide dans l’ES10 pour 0,1s par rapport à Lukyanuk, qui a pu réduire l’avance de Mikkelsen à 0,7s après plus de 130 kilomètres chronométrés. Marczyk, quant à lui, était à 0,4s de l’Espagnol.Les temps sont également incroyablement proches aussi en ERC2 et ERC3. Dans l’ES9, Joan Vinyes a battu Javier Pardo pour la victoire de spéciale en ERC2 de 0,6s, tandis que Pedro Almeida a remporté celle-ci en ERC3 avec 0,4s d’avance sur Jean-Baptiste Franceschi.Cliquezpour voir l’ordre de départ de la deuxième étape.Cliquezpour découvrir l’itinéraire.Cliquezpour suivre le chronométrage en direct.Cliquez ICI pour savoir comment regarder en direct.Cliquez ICI pour trouver comment écouter ERC Radio.