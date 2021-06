Oliver Solberg a fait un très beau geste pour relancer la carrière internationale en rallye de son cousin Oscar Solberg dans le Championnat FIA ERC Junior.

Le jeune espoir renonce à 100 000 € – sa récompense pour avoir remporté le Championnat FIA ERC1 Junior 2020 – afin de permettre à Oscar Solberg, 25 ans, de participer à l’ERC Junior, réservé aux voitures de Rally3 à partir de 2021, dans une Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland équipée de pneus Pirelli.



La période d’entraînement d’Oliver Solberg en ERC étant terminée, son passage au Championnat du Monde des Rallyes de la FIA s’est si bien déroulé qu’il se prépare à prendre son deuxième départ au volant d’une Hyundai i20 Coupe World Rally Car lors du Safari Rally du Kenya cette semaine.



Après avoir pris d’assaut le Championnat du Monde des Rallyes, le jeune Solberg a décidé de ne pas récupérer son prix en ERC cette année, le transmettant à Oscar Solberg dont le père, Henning, a lui aussi connu le sommet de la discipline.



Comme le soutien du promoteur de l’ERC, Eurosport Events, est alloué pour une campagne en ERC1, le père d’Oliver, Petter Solberg, a fait une demande pour que le prix soit transféré à son neveu, ce qui a été approuvé par Eurosport Events et le corps dirigeant, la FIA.



« Oliver Solberg a suivi le chemin emprunté par tant de jeunes pilotes de rallye talentueux, acquérant une expérience cruciale en ERC sur des épreuves de niveau international face à des concurrents de haut niveau », a déclaré Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC.« Sa progression a été très impressionnante et nous sommes ravis de le voir commencer sa carrière dans le championnat du monde des rallyes avec Hyundai Motorsport. Nous aurions accueilli Oliver à bras ouverts en ERC, mais c’est une bonne chose qu’il ait pu franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Plutôt que de laisser le prix se perdre, nous avons souhaité travailler sur une solution avec Oliver et sa famille et son geste de transmettre le prix à son cousin Oscar doit être salué. Cela permet également d’écrire le prochain chapitre de l’histoire des Solberg en ERC. Oscar est clairement un grand talent qui sera à surveiller dans la nouvelle ère de l’ERC Junior au volant de la toute nouvelle Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland. »



Oscar Solberg : « Je ne serais pas là sans Oliver »

Oscar Solberg s’est dit « choqué » lorsqu’il a reçu la confirmation qu’il participerait au Championnat FIA ERC Junior au volant d’une Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland équipée de pneus Pirelli. Le Norvégien de 25 ans s’était résigné à courir une saison dans son championnat national à bord d’une Volvo 242 vieillissante lorsqu’il a appris que son retour au niveau international serait possible.



« Je suis un peu choqué en fait », a-t-il réagi.« Je me concentrais sur le championnat norvégien dans une vieille Volvo quand j’ai reçu la nouvelle, et je ne pense pas que je réaliserai avant de mettre mon casque pour la première spéciale du Rallye de Liepāja la semaine prochaine. C’est très important pour moi et sans l’aide d’Oliver, je ne serais pas là, alors je lui suis très reconnaissant. »



Jusqu’à présent, la carrière d’Oscar Solberg a été pleine de promesses, mais en manque de budget, ce qui a conduit à ce que sa campagne prévue dans le Championnat du Monde Junior des Rallyes de la FIA 2020 soit écourtée après une épreuve.



« Tout arrive si vite », a poursuivi Oscar.« J’ai juste besoin de trouver mon rythme et de continuer comme ça. J’espère que je pourrai montrer quelque chose de bien et que quelque chose de bien sortira de tout ça. Le Rally3 est une nouvelle catégorie, ça a l’air excitant, et même si je n’ai pas encore piloté la voiture, je pilotais des voitures du Groupe N lorsque j’ai débuté en 2016, donc j’ai une certaine expérience des quatre roues motrices – et je connais la Fiesta. »



À propos de la perspective d’imiter les réalisations de son cousin en ERC, Oscar a ajouté :« Lui et moi, nous aimons beaucoup le rallye, il conduisait un peu plus que moi quand nous étions enfants, mais quand nous pilotons des quads, je pense qu’il me trouve assez bon. Aux jeux vidéo, nous sommes ex æquo à chaque intermédiaire. Je ne pense pas être le plus rapide, mais nous verrons après les premières spéciales en Lettonie ce que je peux faire. »

Oscar entamera sa campagne ERC Junior au Rallye de Liepāja, en Lettonie, du 1er au 3 juillet. Le champion FIA ERC Junior 2021 recevra comme prix un volant en FIA WRC Junior en 2022.

Oliver Solberg : « L’ERC est fantastique pour lancer une carrière »

Oliver Solberg a accédé à l’échelon supérieur, le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, en 2021 en tant que vainqueur du Championnat FIA ERC1 Junior la saison dernière après avoir affronté Grégoire Munster, un autre jeune talent, lors de la dernière manche. Il a remporté le Rallye de Liepāja sans partage – un exploit qu’il avait également réalisé en 2019 – et il est monté sur le podium au Rally di Roma Capitale.

« L’ERC est un endroit fantastique pour commencer votre carrière, acquérir de l’expérience et apprendre la vitesse appropriée », a déclaré le Suédois de 19 ans. « Il y a beaucoup de grandes courses, beaucoup de courses dont vous pouvez apprendre beaucoup de choses parce que toutes les courses sont si différentes. C’est un championnat fantastique avec une compétition très relevée, du niveau d’un championnat du monde – et les gars sont très, très difficiles à battre. L’ERC a également une excellente couverture télévisée et [c’est un championnat] très professionnel. »

« J’ai eu une excellente année en ERC. J’ai participé à mon premier rallye sur asphalte et j’ai fini sur le podium en battant de nombreux pilotes de haut niveau. Ensuite, revenir à Liepāja, où j’avais gagné l’année précédente, m’a mis la pression, mais j’ai réussi à gagner à nouveau contre des pilotes de championnat du monde, donc c’était vraiment cool. Chaque épreuve est si différente que c’était une grande opportunité pour moi d’apprendre et nous avons réussi à remporter le titre ERC Junior. Parce que vous apprenez beaucoup et que les pilotes sont de haut niveau, c’est une étape importante avant le WRC. Et mon cousin est très rapide, alors faites attention. »

Jérôme Roussel, Category Manager - Regional Rally à la FIA, a déclaré : « Nous sommes heureux d’autoriser Oliver Solberg à transférer son prix pour avoir remporté le Championnat FIA ERC1 Junior à son cousin, Oscar. Oliver est manifestement prêt à passer à l’étape suivante de sa carrière, tandis qu’en la personne d’Oscar, le nouveau Championnat Junior FIA ERC, basé sur le Rally3, accueille un nouveau pilote au palmarès international qui reste déterminé à atteindre le sommet de la discipline. »

Maciej Woda, Directeur général de M-Sport Poland, a déclaré : « Je suis impatient de travailler avec Oscar, je me souviens avoir travaillé avec son père Henning et j’en garde de très bons souvenirs, c’est donc très spécial d’accueillir Oscar chez M-Sport Poland pour sa campagne ERC Junior. C’est une histoire incroyable pour le rallye et je dois dire que je tire mon chapeau à Oliver pour cette pensée si gentille et généreuse. Les semaines à venir seront intenses pour Oscar, avec le Rallye de Liepāja, une épreuve rapide sur terre, très prochainement, puis l’asphalte du Rally di Roma Capitale trois semaines plus tard. Jon Armstrong a prouvé en Pologne que la Fiesta Rally3 est une voiture facile à piloter qui ne nécessite pas l’expérience d’un spécialiste pour être au top, ce qui devrait aider Oscar à trouver un bon rythme tout au long de l’année. Je tiens également à remercier tout particulièrement l’ERC, Pirelli et Eurosport Events pour leur collaboration avec Oliver afin de permettre à Oscar d’entamer ce nouveau chapitre de sa carrière en rallye. »

