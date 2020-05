Cais décrivant le passage en Rally2 dans ERC The Stage : “C’est comme aller au travail en voiture

-

Erik Cais a déclaré dans ERC The Stage que le passage au niveau Rally2, pour sa troisième saison de rallye, seulement s'apparente à conduire sa propre voiture pour aller au travail après avoir pris le bus.

Cais visera les points en ERC1 Junior dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 au volant d'une Ford Fiesta R5 MkII du Yacco ACCR Team.

Lors de sa participation au talk-show ERC The Stage sur internet, mercredi soir, Cais a décrit ce que lui inspirait sa progression en cours dans les rangs du rallye : "C'est comme si vous alliez travailler tous les jours en bus et que vous changez pour prendre votre voiture, quelque chose de complètement différent."

Et de poursuivre : "C'est une quatre roues motrices, il faut être plus précis avec la direction et tout est si rapide, il faut être concentré à 110 %."

Cais a participé à une manche du championnat espagnol sur terre avant l'entrée en vigueur des mesures de confinement, fin mars, et il est parvenu à effectuer plusieurs séances d'essais sur asphalte avec la Fiesta depuis que les restrictions ont commencé à s'assouplir dans sa République tchèque natale.

La saison 2020 de l'ERC devrait commencer au Rally di Roma Capitale, du 24 au 26 juillet.

