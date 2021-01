Après avoir couru sur asphalte et sur terre en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, la star tchèque Erik Cais a mélangé glace et neige dans une Rally2 pour la première fois lors d’une récente séance d’essais en Pologne.

“Je connais l’asphalte, je connais la terre, mais je ne connaissais pas la neige et c’était la raison pour laquelle nous voulions nous y essayer pour être prêts si quelque chose arrivait dans l’avenir”, a dit Cais, dont la Fiesta est exploitée par la structure Orsák Rally Sport basée en République tchèque. “Chaque seconde passée dans une voiture de rallye est une bonne expérience. C’était la première fois que je roulais dans une R5 avec des pneus à clous type Suède, et c’était très bien. Différent de la terre, et j’ai essayé plusieurs styles de pilotage. Deux journées de pur plaisir.”