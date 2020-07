Cais est décidé à revenir plus fort en ERC

-

Erik Cais n'a sans doute pas eu les débuts qu'il espérait dans le Championnat FIA ERC1 Junior mais il a une nouvelle fois souligné son immense potentiel en faisant une impressionnante remontée sur la deuxième étape du Rally di Roma Capitale.

S'il a perdu tous ses espoirs de bon résultat en sortant de la route dès l'ES1, le promu de l'ERC3 Junior est bien revenu pour terminer la deuxième journée tout en saisissant l'opportunité d'améliorer ses notes avec sa copilote Jindřiška Žáková.



“Je roulais assez vite en pneus froid et dans un virage qui se refermait, j'ai heurté un pont et détruit un petit peu la suspension”, a expliqué le pilote du Yacco ACCR Team.“Je n'ai pas pu aller sur les autres spéciales, nous avons dû abandonner mais nous sommes revenus le second jour.”



“Nous avons progressé dans toutes les spéciales mais c'est sûr, j'ai besoin de travailler plus sur les notes car la R5 est plus rapide que la R2 et je dois les changer un peu. J'ai essayé mais ce n'était pas suffisant. Ce rallye a quand même été une belle expérience, je suis content que les organisateurs aient pu l'organiser. Je veux remercier tous mes partenaires, mon équipe et ma famille. C'était très sympa mais je suis désolé pour samedi et je reviendrai plus fort.”

