L’étoile montante Erik Cais a expliqué la cause de l’accident qui a anéanti ses espoirs d’une première victoire dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, hier.

Cais, 22 ans, était à un peu plus de dix kilomètres de l'arrivée de Májová, la spéciale décisive du Barum Czech Rally Zlín, lorsque lui et sa copilote Jindřiška Žáková sont sortis de la route au volant de leur Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team, heureusement sans se blesser.

“C’était un endroit glissant, il y avait une petite ligne droite avant un [virage à] droite en cinquième [vitesse]”, a expliqué le Tchèque. “J’étais assez bien au freinage, mais je ne m’attendais pas à ce que ça glisse autant, l’arrière gauche est parti et il n’y avait pas moyen de revenir. J’ai heurté quelque chose dans le fossé et cassé la roue, j’ai fait un tonneau et je suis resté sur le côté. C’était une petite erreur qui a eu un gros impact et je m’excuse auprès de tout le monde.”

ERC Franceschi, vainqueur en ERC3 Junior, comblé par sa Clio IL Y A 2 HEURES

Et le jeune pilote de conclure : “J’espère que nous avons rendu Zlín et la République tchèque fiers sur certaines spéciales et je veux remercier tous les fans, mon équipe et mes partenaires qui me soutiennent dans ces moments difficiles. Je ressens une douleur dans mon cœur, mais maintenant, nous devons nous concentrer sur les Açores.”

Cliquez externalICIhttps://www.youtube.com/watch?v=_818p3SL5DsNone pour voir la vidéo.

ERC Aidé par le forfait de Lukyanuk, Mikkelsen prend la tête du championnat ERC IL Y A 3 HEURES