Erik Cais a fait le rallye de sa vie pour décrocher son premier podium dans le Championnat FIA ERC3 Junior, hier à Rome.

Cais, membre de l'ACCR Czech Rally Team soutenu par sa fédération nationale, a fini deuxième derrière Ken Torn sur une autre Ford Fiesta R2 équipée de Pirelli.

Avec sa copilote et compatriote Jindřiška Žáková, l'ex-vététiste de descente a fait une démonstration réellement impressionnante au Rally di Roma Capitale, avec six chronos dans le top 3 en spéciales.

“Je suis très satisfait, je suis vraiment content”, a dit Cais, dont la Fiesta est alignée par Orsák Rally Sport. “C'était énormément difficile, et on peut voir que beaucoup de bons pilotes ont fait une erreur. C'est mon meilleur résultat en rallye pour l'instant et j'espère pouvoir confirmer au Barum, peut-être même faire un peu mieux !”

“On peut voir à quel point les gars sont rapides dans les portions bosselées, et maintenant on sait qu'on peut réussir ça sur un autre rallye.”

The post Cais fait son plus beau rallye et signe son premier podium en ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.