Le héros local Erik Cais n’est plus qu’à 2,7s de la tête de sa manche locale du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Cais a été le plus rapide sur la légendaire spéciale de Pindula (ES5) au volant de sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team. Il se rapproche à 2,5s du deuxième, Andreas Mikkelsen, qui est lui-même à 0,2s du leader Jan Kopecký après avoir été le plus rapide dans l’ES4 de Komárov.



Le départ du deuxième passage dans Březová est prévu à 15h28, heure locale et de Paris. Le parcours de 12,73 kilomètres constitue la sixième spéciale de cette 50e édition du Barum Czech Rally Zlín.

