Erik Cais a réalisé l’une de ses meilleures performances – et signé une de ses plus belles victoires – à ce jour sur l’Auto UH Rallysprint Kopná, hier, dans sa République tchèque natale.

Basée à Slušovice, près de la ville de Zlín qui accueillera le rendez-vous tchèque de l’ERC en août, cette épreuve qui comptait sept spéciales cette année emprunte des routes similaires à celles du Barum Czech Rally Zlín et elle est surnommée le « petit Barum Rally ».

Avec sa copilote Jindřiška Žáková, le jeune homme de 21 ans a mené dès le départ au volant de sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team, malgré une crevaison dans la troisième spéciale qui lui a fait perdre un temps précieux.

ERC Wagner vise le titre national avec son expérience de l’ERC HIER À 16:06

« Ça a été une course vraiment difficile dans des conditions difficiles », a déclaré Cais en référence à la météo changeante. « Quand j’ai vu la liste des engagés, je savais que peut-être plus de huit concurrents pouvaient gagner cette épreuve, d’autant plus que pour la plupart d’entre nous, c’était une épreuve à domicile – donc je savais qu’il y aurait de grosses bagarres. »

« Vraiment, vraiment, vraiment, ça n’a pas été facile. J’ai beaucoup attaqué, franchement, beaucoup poussé. Mais après ma crevaison, j’ai prié pour ne pas perdre trop de temps. Il y avait un écart de quatre secondes avant la dernière spéciale, donc je devais attaquer pour gagner et tout a été parfait. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux et maintenant, il est temps de se préparer pour la terre et l’ERC. J’ai vraiment hâte de participer aux épreuves de l’ERC. »

Cais a devancé Tomáš Kostka et Miroslav Jakeš aux deuxième et troisième places. Le 77e Rallye ORLEN de Pologne accueillera l’ouverture de la saison ERC du 18 au 20 juin.

Photo : Martin Husár/Martinhusar.cz

ERC Rendina « fier » que le Rally di Roma Capitale ait reçu l’accréditation environnementale de la FIA HIER À 15:15