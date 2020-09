Comme ses rivaux de l’ERC, Cais n’a aucune connaissance du parcours 100% asphalte qui l’attend du 2 au 4 octobre, et a donc dû se montrer créatif dans sa préparation.

“ J’ai utilisé Google Earth pour voir à quoi les routes ressemblent à quelques endroits, et je pense que ça va être une belle surprise pour tout le monde” , déclare-t-il. “C’est un très beau défi que ce soit un nouveau rallye pour tout le monde, mais ce sera aussi très sympa pour tout le monde.”

Cais, âgé de 21 ans, dit qu’en plus d’avoir une préférence pour le pilotage sur asphalte, il apprécie la probabilité de pluie pour ce week-end.

“Si on a de la pluie, ce sera très difficile ce sont, je dois dire, probablement les conditions que j’aime le plus. Je suis impatient de savoir s’il y aura un peu d’eau sur la route. On doit être concentré à 200%, mais c’est très cool de piloter ces voitures rapides sur une surface mouillée.”