Cais s’est senti comme Ken Block en ERC1 Junior

Le Junior ERC1 Erik Cais a démontré pourquoi il est aussi bien considéré grâce à une remarquable performance le week-end dernier au Rallye de Liepāja, pour sa première participation à ce rendez-vous ultrarapide sur terre au volant d'une Rally2.

Pour ce qui était aussi la deuxième apparition seulement du pilote de 21 ans dans une voiture de la catégorie reine de l'ERC, Cais a laissé sa frustration de l'ouverture de la saison, le Rally di Roma Capitale le mois dernier – et sa double sortie de route de 2019 – derrière lui pour se classer 11e parmi les pilotes engagés en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA et cinquième en ERC1 Junior.



“Comparé à l'année dernière, je suis très content”, a dit Cais.“Je dois dire merci à Jindřiška [Žáková, sa copilote] pour son très bon travail. Et à mes partenaires, mon équipe et ma famille. J'ai vraiment apprécié.”



Pilotant une Ford Fiesta R5 MkII sous la bannière du Yacco ACCR Team, Cais a eu le handicap d'ouvrir la route pour la décisive deuxième étape.



“J'ai beaucoup progressé moi-même, mais c'était très différent, car nous nous élancions en premier [le dimanche]”, a rappelé l'ancien vététiste de descente.“Chaque spéciale était très glissante, avec beaucoup de terre meuble, et nous devions nettoyer la route pour les autres pilotes.”



“Ça glisse beaucoup à la surface tellement il y a de terre meuble et il n'y a pas de grip. Pour être rapide dans un virage, il faut glisser plus et c'est pour ça que j'avais l'impression d'être comme Ken Block, toujours en glisse.”

