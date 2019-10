Cais signe un triplé en ERC

Ancien pilote moto de descente, Erik Cais a démontré son immense potentiel en rallye avec trois deuxièmes places consécutives en ERC3, la dernière au Cyprus Rally le mois dernier.

Cais, dont c'est la deuxième saison en rallye et la première au niveau international, a également pris la deuxième place de sa catégorie dans le FIA European Rally Championship lors des manches italienne et tchèque, cette dernière disputée à domicile aux côtés de son copilote Jindřiška Žáková.



“C'est génial d'avoir fini deuxième trois fois d'affilée sur les trois dernières rallyes en ERC3,” se délecte le pilote de 20 ans, qui représente ACCR Czech Rally Team. “Le Cyprus Rally a été un grand challenge pour moi, Jindřiška, notre Fiesta et toute l'équipe. C'est dans les trois dernières spéciales que j'ai pris le plus d'expérience, car lors de la première nous avons cassé la boîte de vitesses et je ne pouvais passer que la première et la seconde. De plus, le moteur surchauffait, mais la Ford était vraiment solide.”



Cais pilote une Ford Fiesta R2T exploitée par l'écurie de Jaroslav Orsák, qui a également mené Tomáš Kurka à la 12e place du général au Cyprus Rally avec une Ford Fiesta R5.

