Cais veut avant tout éviter les erreurs en ERC1 Junior

Le talent tchèque Erik Cais ne veut pas commettre d'erreur au prochain Rallye de Liepaja comptant pour le Championnat FIA ERC1 Junior.

Se préparant pour sa seconde sortie en compétition après sa promotion depuis l'ERC3 Junior, Cais a pour plan de faire un Rallye de Liepāja sans erreur, en particulier à la lumière de ses doubles ennuis la saison dernière quand il était sorti en essais puis en course.

“Ce sera assez spécial et assez difficile pour moi à cause de nos accidents de l'année dernière”, dit le pilote du Yacco. ACCR Team. “Je dois être prudent car une erreur là-bas et vous sortez, tellement les routes sont spéciales. L'objectif sera donc de ne pas faire d'erreur et d'essayer de faire de mieux en mieux, palier par palier.”

Le Rallye de Liepāja se déroulera du 14 au 16 août. Cais aura sa compatriote Jindřiška Žáková pour copilote à bord de sa Ford Fiesta R5 MkII.

