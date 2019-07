Cais veut du mieux sur asphalte après avoir souffert sur terre en ERC

Le pilote de l'ACCR Czech Rally Team Erik Cais espère que le retour sur asphalte pour les deux dernières manches du Championnat FIA ERC3 Junior 2019 résultera en un revirement de chance.

Cais, dont la carrière en rallye n'en est qu'à ses balbutiements après un long passage dans les courses de descente en VTT, a plus d'expérience de l'asphalte et préfère les rendez-vous sur surface goudronnée, plus encore après un difficile Rallye de Liepāja sur terre où il a effectué deux sorties de route ayant abîmé sa voiture.

“Je veux vraiment faire quelques bons résultats à Rome, mais on verra parce qu'il y aura plein de pilotes rapides là-bas”, a dit Cais, qui pilotera une Ford Fiesta R2T équipée en Pirelli sur le Rally di Roma capitale cette semaine. “On va devoir y aller à fond avec ces gars, et ce sera très difficile de faire un résultat génial. J'espère que l'asphalte me portera chance car c'est une surface que j'aime vraiment bien et que je connais beaucoup mieux que la terre.”

