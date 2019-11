Erik Cais peut finir deuxième de la catégorie ERC3 en FIA European Rally Championship s'il signe un bon résultat au Rally Hungary cette semaine.

L'ancien champion de descente moto en montagne dispute sa première saison de compétition internationale – sa deuxième en rallye seulement – mais son expérience limitée ne se remarque pas lorsqu'il pilote sa Ford Fiesta R2T engagée par l'ACCR Czech Rally Team.



Âgé de 20 ans, Cais va faire face à la concurrence du duo Toksport WRT, composé d'Orhan Avcioglu et du double champion ERC Junior Marijan Griebel, qui fait son retour au niveau ERC3 avec pour principal objectif d'aider Toksport à remporter le FIA European Rally Championship des Équipes.



Miklós Csomós se prépare pour son deuxième départ de la saison en ERC3 après avoir pris la huitième place de la catégorie au Barum Czech Rally Zlín. Le Hongrois a déjà été titré dans son pays en 2WD et en Peugeot 208 R2 Cup. Le Rally Hungary sera par ailleurs le premier départ en ERC du Roumain Eugen Caragui.



Efrén Llarena a remporté le titre ERC3* lors de la manche précédente à Chypre et ne s'est par conséquent pas engagée pour le Rally Hungary.



*Sujet à la confirmation des résultats par la FIA.

The post Cais vise la deuxième place en ERC3 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.