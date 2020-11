“ Le rallye semble très intéressant, avec beaucoup de virages à pleine vitesse et un asphalte qui a un bon grip” , a dit Cais, qui court sous la bannière du Yacco ACCR Team avec sa copilote Jindřiška Žáková. “Les courbes rapides seront difficiles et il faudra donc être très précis, mais c’est en ça que je dois gagner de l’expérience.”

“J’ai essayé de regarder des images embarquées, mais ce n’est pas facile avec tant de virages, et ça prendrait trop de temps. C’est ma première participation à ce rallye et ce n’est pas bon pour moi qui essaie de me battre pour être troisième [en ERC1 Junior], mais on verra. Je vais faire tout ce que je pourrai.”