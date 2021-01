En plus du changement de nom de la voiture (anciennement C3 R5) visant à être en phase avec l’actuelle pyramide rallye de la FIA, un nouveau look et de nouvelles améliorations doivent arriver à partir de janvier.

Sept évolutions significatives sont prévues pour les trois premiers mois de 2021, basées sur la connaissance et le retour technique glanés après 15 000 kilomètres d’essais, avec pour objectifs des gains en termes de performance, de tenue de route et de coût.

En outre, Citroën Racing prévoit l’introduction d’une “nouvelle jupe avant à l’aérodynamique modifiée, de nouvelles rampes de différentiel procurant une gamme plus large de réglages et d’un pédalier à la distribution de frein devenue réglable apportant plus de confort au pilote, ainsi que de nouveaux supports moteur, chapes de pince arrière et collecteurs d’échappement avec pour objectif une durée de vie plus longue.”