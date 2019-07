Campedelli apporte son premier temps scratch à la nouvelle Ford Fiesta en ERC

Simone Campedelli, qui fait débuter la toute nouvelle Ford Fiesta R5 en Championnat d'Europe FIA des Rallyes au Rally di Roma Capitale ce week-end, dit que sa voiture “va de mieux en mieux” après lui avoir apporté son premier meilleur temps en spéciale.

Figurant parmi les têtes d'affiche du championnat d'Italie, Campedelli (Orange 1 M-Sport Rally Team) a été le plus rapide dans la première spéciale du dimanche, Affile-Bellegra, ce qui fait de lui le seul pilote à avoir brisé pour l'instant l'hégémonie d'Andrea Crugnola sur la deuxième étape.

Il a mis ce meilleur temps sur le travail incessant abattu par M-Sport pour améliorer le set-up de la voiture au fil du week-end.

“On a essayé de faire quelques changements sur la voiture, elle va de mieux en mieux et maintenant, on est bien plus proches de nos concurrents”, a dit Campedelli après la boucle matinale.

“On n'est pas tout à fait là où on veut être mais dans l'équipe, on fait les efforts nécessaires pour développer la voiture autant que possible ce week-end.”

Campedelli occupe une solide troisième place au général, s'étant détaché du leader en ERC1 Junior, Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), ce matin et étant revenu sur Alexey Lukyanuk désormais 17.1s devant lui seulement.

