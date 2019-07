Campedelli choisi pour faire débuter la nouvelle Fiesta R5 en ERC

Simone Campedelli va avoir l'honneur de donner à la toute nouvelle Ford Fiesta R5 de M-Sport son baptême du feu dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en disputant le Rally di Roma Capitale du 19 au 21 juillet.

Vainqueur de ce rendez-vous en 2017, l'Italien court sous la bannière de l'Orange 1 M-Sport Rally Team en championnat d'Italie (CIR). Après avoir remporté la célèbre Targa Florio en Sicile, au mois de mai, sur un exemplaire de la génération précédente de la Fiesta R5, Campedelli utilisera sa remplaçante sur le Rally di Roma Capitale 100% asphalte – comptant pour l'ERC et le CIR – et fera partie des prétendants à la victoire.

“Je suis très impatient”, dit Campedelli, 32 ans. “C’est une grande chance et j'apprécie tellement que M-Sport me donne cette opportunité. Nous avons créé un bon partenariat avec eux, ils croient vraiment en nous et dans le marché italien. Ils sont proches de moi et ils me font confiance. Par exemple, nous aurions pu continuer avec l'ancienne version, mais ils ont dit : non, on construit une nouvelle auto pour toi. Je veux dire merci à Malcolm Wilson et Maciej Woda pour cet effort.”

Campedelli doit effectuer son premier roulage derrière le volant de sa nouvelle Fiesta R5 lors d'une séance d'essais privés, lundi, avant de prendre part aux essais officiels de mardi.

“J'espère trouver immédiatement la bonne confiance avec la voiture”, dit Campedelli. “Pour ce qui est de Malcolm, il m'a dit directement : Simone, la voiture est plus rapide, de cela nous n'avons aucun doute, tu dois l'utiliser, nous sommes confiants dans le fait que tu puisses réaliser une bonne performance et nous aimerions vraiment de pousser dans cette nouvelle voiture.”

De son objectif pour la manche italienne de l'ERC, Campedelli déclare : “C'est un rallye que j'aime bien, et nous pouvons être rapides, mais nous aurons aussi une nouvelle voiture et nous devrons nous en souvenir. Bien sûr, ce sera un dur défi face aux pilotes de l'ERC qui peuvent avoir un rythme impressionnant avec une connaissance très réduite des spéciales et qui savent comment se battre dans tous les types de conditions. Mais nous devrons penser aussi au championnat italien.”

Basée sur la Ford Fiesta ST-Line et mue par un moteur EcoBoost, la nouvelle Fiesta R5 est le fruit d'une collaboration étroite entre M-Sport et la Ford Motor Company. Selon le fabricant britannique, “elle représente un important pas en avant en termes de rythme et de performance”.

Le Rally di Roma Capitale, qui marquera le lancement de la seconde demi-saison de l'ERC 2019, débutera au célèbre Château Saint-Ange, dans le centre de Rome, à 19h00 CET le vendredi 19 juillet. L'arrivée est prévue à la station balnéaire d'Ostia, l'après-midi du dimanche 21 juillet. Entre deux se dérouleront 16 spéciales pour une distance chronométrée de 203,40 kilomètres.

