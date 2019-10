Candidat au titre ERC, Habaj repasse en mode Asphalte

Łukasz Habaj intensifie sa préparation pour jouer le titre du FIA European Rally Championship en Hongrie le mois prochain, avec une participation au Partr - Sev.en Commodities Rally Vsetín ce week-end (25-26 octobre).

Ce rallye de seconde division, présent au calendrier du championnat tchèque Rallysprint, est composé de sept spéciales et va permettre à Habaj de se réacclimater à l'asphalte après le Cyprus Rally sur terre le mois dernier en ERC.



Le Polonais Habaj, relégué à 19 points de Chris Ingram dans la course au titre ERC, pilotera son habituelle ŠKODA Fabia R5 de l'écurie Sports Racing Technologies, avec Daniel Dymurski pour copilote.



Parmi leurs concurrents, on retrouvera des habitués du Barum Czech Rally Zlín, tels que Jaromír Tarabus et Miroslav Jakeš.



Le Rally Hungary, quant à lui, aura lieu du 8 au 10 novembre avec des spéciales sur asphalte autour de la ville de Nyíregyháza.

