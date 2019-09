Candidat au titre ERC3, Cais s’attend à de durs débuts à Chypre

Erik Cais ne renonce pas à ses espoirs de gagner le titre ERC3 en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, lui qui aborde son premier Rallye de Chypre.

Cais a 59 points de retard sur le leader de l'ERC3, Efrén Llarena, à deux rallyes de la fin. Cependant, après l'effacement des scores voulu par le règlement, l'avance de l'Espagnol pourrait être rabotée de façon significative, ce qui laisse le pilote de l'ACCR Czech Rally Team en bonne position avec sa Ford Fiesta R2.

“Je suis ici pour glaner de l'expérience mais ce serait génial de prendre des points en ERC”, dit Cais, passé au rallye après avoir été contraint de renoncer à une carrière en descente VTT à cause d'une blessure. “Par rapport au vélo, ce rallye n'est rien – non, je rigole car il est très difficile.”

Sur le podium des deux dernières manches ERC3, Cais ajoute : “C'est comme le Rallye du Var mais sur terre, car on passe d'un virage à l'autre et on n'a pas beaucoup de lignes droites. Ça va être très difficile de trouver un bon rythme. Mais si vous atteignez l'arrivée avec un bon rythme, vous aurez un très bon résultat.”

