Victor Cartier, l'un des meilleurs pilotes du FIA ERC2, partira en tête du peloton, samedi, lors de la première journée du Rallye Serras de Fafe e Felguieras.

Le Français, qui pilote une Toyota Yaris Rally2 Kit construite par ses soins, a été le dernier pilote à choisir sa position sur la route pour la journée de samedi lors de la Sélection de l'Ordre de Départ à Fafe, ce vendredi en fin d'après-midi, et ouvrira la route lorsque la sixième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2021 débutera demain matin.

De son côté, Dani Sordo, qui a gagné le droit de choisir en premier sa position de départ après avoir été le plus rapide dans la Spéciale de Qualification avec sa Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres, a opté pour la 12e afin de bénéficier d'une surface de route plus propre et plus stable.

La liste de départ de la première étape sera publiée prochainement.

